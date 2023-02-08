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Giriş Tarihi: 8.2.2023 23:39 Son Güncelleme: 8.2.2023 23:59

Adıyaman’da acı son: Yatağanlı bir ailede kurtulan olmadı

Adıyaman'da enkaz altında kalan Yatağanlı öğretmen Damla Çin Yörü (33), çocukları Tarık (3) ve Asya (1) Yörü ile yaşamını yitirmişti. Eşi İsmail Yörü'nün de cansız bedeni depremin 3’üncü Gününde yaklaşık 60 saat sonra çıkartıldı.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Adıyaman’da acı son: Yatağanlı bir ailede kurtulan olmadı

Adıyaman'da enkaz altında kalan Yatağanlı öğretmen Damla Çin Yörü (33), çocukları Tarık (3) ve Asya (1) Yörü ile yaşamını yitirmişti. Eşi İsmail Yörü'nün de cansız bedeni depremin 3'üncü gününde yaklaşık 60 saat sonra çıkartıldı.

Adıyaman'ın Samsat ilçesindeki Safvan Bin Muattal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde görevli matematik öğretmeni Damla Çin Yörü, eşi İsmail Yörü ve çocukları Tarık ve Asya, depremde yıkılan evlerinin enkazında kaldı. Bina enkazında yapılan çalışmalarda Damla öğretmen ile 2 çocuğunun cansız bedenlerine ulaşıldı. Arama kurtarma ekipleri, İsmail Yörü'nün depremin gerçekleşmesinin üzerinden yaklaşık 60 saat sonra cansız bedenini çıkarttı.

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Adıyaman’da acı son: Yatağanlı bir ailede kurtulan olmadı
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