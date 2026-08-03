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Giriş Tarihi: 3.08.2026 13:17

Adıyaman’da akılalmaz dolandırıcılık! Az kalsın tüm birikimini kaptırıyordu: Ekspertiz o oyunu böyle bozdu!

Adıyaman'da meydana gelen dolandırıcılık oyununda bir kişi tüm birikimiyle hayalini kurduğu otomobili satın almak istedi. Mehmet Y., "Sazan Sarmalı" yöntemiyle küçük bir servet dolandırılmaktan son anda ekspertiz sayesinde böyle kurtuldu. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Adıyaman’da akılalmaz dolandırıcılık! Az kalsın tüm birikimini kaptırıyordu: Ekspertiz o oyunu böyle bozdu!
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İddiaya göre, Adıyaman'da yaşayan Mehmet Y., otomobilini 910 bin TL bedelle internet üzerinden satışa çıkardı. İlanı gördüğünü belirten ve Mersin'den aradığı öğrenilen Mehmet isimli şüpheli, aracı satın almak istediğini söyleyerek Mehmet Y'ye 2 bin TL kapora gönderdi.

700 BİN TL KARŞILIĞINDA ANLAŞTI

Kapora gönderilmesinin ardından ilanın kaldırılmasını sağlayan şüpheli, daha önce kopyaladığı araç fotoğraflarını kullanarak aynı otomobili bu kez 700 bin TL bedelle yeniden satışa sundu. İlanı gören Diyarbakırlı Mehmet K., şüpheliyle iletişime geçerek araç için 700 bin TL karşılığında anlaşma sağladı.

EKSPERTİZ DOLANDIRICILIK OYUNUNU FARK ETTİ

Şüpheli, daha sonra gerçek araç sahibi Mehmet Y. ile alıcı Mehmet K.'yı Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi'ndeki bir oto ekspertiz işletmesinde buluşturdu. Kendisinin şehir dışında görevde olduğunu öne süren şüpheli, işlemler için yakınlarını gönderdiğini söyledi.

DOLANDIRILMAKTAN SON ANDA BÖYLE KURTULDU

Araç üzerinde inceleme yapan ekspertiz işletmesi sahibi Salih Genç, tarafların "Sazan Sarmalı" yöntemiyle dolandırılmak istendiğini fark ederek duruma müdahale etti. Taraflar arasında yapılan telefon görüşmeleri sonucunda, Mehmet isimli kişinin dolandırıcılık amacıyla hareket ettiği ortaya çıktı. Olayın anlaşılması üzerine araç satışı gerçekleştirilmezken, Diyarbakır'dan gelen Mehmet K., 700 bin TL dolandırılmaktan son anda kurtuldu.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#MERSİN #ADIYAMAN #DOLANDIRICILIK

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Adıyaman’da akılalmaz dolandırıcılık! Az kalsın tüm birikimini kaptırıyordu: Ekspertiz o oyunu böyle bozdu!
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