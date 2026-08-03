Adıyaman’da akılalmaz dolandırıcılık! Az kalsın tüm birikimini kaptırıyordu: Ekspertiz o oyunu böyle bozdu!

EKSPERTİZ DOLANDIRICILIK OYUNUNU FARK ETTİ

Şüpheli, daha sonra gerçek araç sahibi Mehmet Y. ile alıcı Mehmet K.'yı Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi'ndeki bir oto ekspertiz işletmesinde buluşturdu. Kendisinin şehir dışında görevde olduğunu öne süren şüpheli, işlemler için yakınlarını gönderdiğini söyledi.

DOLANDIRILMAKTAN SON ANDA BÖYLE KURTULDU



Araç üzerinde inceleme yapan ekspertiz işletmesi sahibi Salih Genç, tarafların "Sazan Sarmalı" yöntemiyle dolandırılmak istendiğini fark ederek duruma müdahale etti. Taraflar arasında yapılan telefon görüşmeleri sonucunda, Mehmet isimli kişinin dolandırıcılık amacıyla hareket ettiği ortaya çıktı. Olayın anlaşılması üzerine araç satışı gerçekleştirilmezken, Diyarbakır'dan gelen Mehmet K., 700 bin TL dolandırılmaktan son anda kurtuldu.

Haber Girişi Buse Sever - Editör