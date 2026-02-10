Adıyaman’da ava giden İbrahim’in ormanda cesedi bulundu

Çelik köyünde yaşayan İbrahim Erdoğan, dün saat 15.00 sıralarında "ava gidiyorum" diyerek evden çıktığı, bir süre sonra motosikletini arazi içerisinde kilitli şekilde bıraktığı, silahını alarak dağlık alana doğru gittiği öğrenildi. Ancak o saatten sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Bekâr olduğu belirtilen İbrahim Erdoğan'ın eve dönmemesi üzerine yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Bölgeye sevk edilen ekipler tarafından kayıp şahsın bulunması için arama çalışmaları başlatıldı. Dağlık ve kırsal alanda sürdürülen çalışmalara güvenlik güçleri ve arama kurtarma ekipleri katıldı. Ekipler İbrahim Çelik'in ormanlık alanda cansız bedenini buldu. Ceset olay yeri inceleme çalışmalarının ardından otopsi için morga kaldırıldı. İbrahim Çelik'in kesin ölüm nendi otopsinin ardından netlik kazanacak.