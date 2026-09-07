Adıyaman’da bir müstakil evde çıkan yangın söndürüldü

Olay, Yeni Besni Mahallesi Merinos Taziye Evi mevkiinde meydana geldi. Müstakil bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yükselen alevleri fark eden çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine kısa sürede Besni Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlerin bitişikteki binalara sıçrama riskine karşı güvenlik önlemi alan ekiplerin hızlı ve profesyonel müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmalarını sürdüren ekipler, yangının çıkış nedenini ve meydana gelen maddi hasarın boyutunu netleştirmek için inceleme başlattı. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, mahallede büyük panik yaşandı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör