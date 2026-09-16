Haberler Yaşam Haberleri Adıyaman’da DEAŞ operasyonu: 4 şüpheli gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 16.09.2026 17:46

Adıyaman’da DEAŞ operasyonu: 4 şüpheli gözaltına alındı

Adıyaman’da terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, geçmiş dönemlerde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

İLKER ŞAHİN İLKER ŞAHİN
  • ABONE OL

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütlerinin faaliyetlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yürütülen çalışmalar sonucunda, geçmiş dönemlerde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 4 şüphelinin kimlikleri belirlendi. Şüpheliler, 14 Eylül 2026 tarihinde düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, soruşturmanın Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde devam ettiği bildirildi.
Adıyaman Emniyet Müdürlüğü, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve kamu güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#ADIYAMAN #İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ #DEAŞ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ARKADAŞINA GÖNDER
Adıyaman’da DEAŞ operasyonu: 4 şüpheli gözaltına alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA