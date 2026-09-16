Adıyaman’da DEAŞ operasyonu: 4 şüpheli gözaltına alındı

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütlerinin faaliyetlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yürütülen çalışmalar sonucunda, geçmiş dönemlerde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 4 şüphelinin kimlikleri belirlendi. Şüpheliler, 14 Eylül 2026 tarihinde düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, soruşturmanın Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde devam ettiği bildirildi.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve kamu güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör