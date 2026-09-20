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Giriş Tarihi: 20.09.2026 12:42

Adıyaman’da dehşete düşüren olay! Husumetlisine sokak ortasında kurşun yağdırdı

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde meydana gelen olay dehşete düşürdü. Muhammed Mustafa T., husumetlisi Mustafa Y.'yi yolda görünce dehşet saçtı. Cani adam sokak ortasında Mustafa Y.'yi kurşun yağmuruna tuttu. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Adıyaman’da dehşete düşüren olay! Husumetlisine sokak ortasında kurşun yağdırdı
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Olay, gece saatlerinde, Kütüklü köyünde meydana geldi. İddiaya göre; Muhammed Mustafa T., husumetlisi Mustafa Y. ile karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Muhammed Mustafa T., çıkardığı tabanca ile Mustafa Y.'ye ateş etti.

TALİHSİZ ADAM HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki müdahalenin ardından yaralı, sağlık ekipleri tarafından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan Mustafa Y.'nin durumunun ağır olduğu bildirildi. Şüpheli Muhammed Mustafa T.'nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ADIYAMAN

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Adıyaman’da dehşete düşüren olay! Husumetlisine sokak ortasında kurşun yağdırdı
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