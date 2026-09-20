Adıyaman’da dehşete düşüren olay! Husumetlisine sokak ortasında kurşun yağdırdı

Olay, gece saatlerinde, Kütüklü köyünde meydana geldi. İddiaya göre; Muhammed Mustafa T., husumetlisi Mustafa Y. ile karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Muhammed Mustafa T., çıkardığı tabanca ile Mustafa Y.'ye ateş etti.