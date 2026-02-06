Adıyaman’da deprem şehitleri sessiz yürüyüşle anıldı

Binlerce vatandaşın katıldığı "Sessiz Yürüyüş", Adıyaman Valiliği önünden başlayarak depremin simge noktalarından Saat Kulesi'nde sona erdi. Yürüyüş boyunca acı, hüzün ve dayanışma bir araya gelirken, depremde hayatını kaybeden vatandaşların aziz hatıraları saygı ve hüzünle yad edildi. Anma programına İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, Eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Jandarma Genel Komutanı Org. Ali Çardakçı, Adıyaman milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

04.17'ŞEHİTLER İÇİN SAYGI DURUŞU YAPILDI

Saatler 04.17'yi gösterdiğinde, depremde hayatını kaybedenler için karanfiller bırakıldı, Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi. Ayrıca Adıyaman Yeni Mezarlığı ziyaret edilerek şehitler kabirleri başında anıldı. Depremzedeler yakınlarının kabirleri başında duyu dolu anlar yaşadı. Kimi depremzedeler gözyaşlarına hakim olamadı.