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Giriş Tarihi: 22.09.2026 00:26

Adıyaman’da feci kaza: 8 yaşındaki Havva 5 metreden bisikletiyle düştü!

Adıyaman’da bisikletiyle gezdiği sırada dengesini kaybederek 5 metre yükseklikteki istinat duvarından düşen 8 yaşındaki Havva Yıldız, hastanede verdiği 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

İbrahim Halil ÇELİK İbrahim Halil ÇELİK
Adıyaman’da feci kaza: 8 yaşındaki Havva 5 metreden bisikletiyle düştü!
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Olay, 12 Eylül tarihinde Besni ilçesi 15 Temmuz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evlerinin yakınlarında bisikletiyle dolaşan 8 yaşındaki Havva Yıldız, henüz belirlenemeyen bir nedenle bisikletinin kontrolünü kaybetti.

Küçük kız, yaklaşık 5 metre yükseklikteki bahçenin istinat duvarından aşağıya düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan küçük çocuk, ambulansla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumunun ağır olması üzerine buradan Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Havva Yıldız, yoğun bakım ünitesinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen 9 günlük yaşam savaşını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
#ADIYAMAN #112 ACİL SAĞLIK

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Adıyaman’da feci kaza: 8 yaşındaki Havva 5 metreden bisikletiyle düştü!
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