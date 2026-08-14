Adıyaman’da feci kaza: Motosiklet ile pikap kafa kafaya çarpıştı! 1 ölü

Edinilen bilgilere göre, Cengiz Bilgin (25) idaresindeki motosiklet ile sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir pikap, Samsat ilçesine bağlı Gölpınar köyü yakınlarında kafa kafaya çarpıştı.

Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Cengiz Bilgin ağır yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Samsat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Bilgin, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.