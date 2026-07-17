Adıyaman’da feci kaza! Otomobil istinat duvarına çarptı: 2 yaralı

2 YARALI

Ters dönen otomobilin sürücüsü Eyüp S., ile otomobilde bulunan Melisa T. (22) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Meydana gelen kaza sonrası olay yerine gelen jandarma ekipleri ile bölge trafik polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından kaza yapan araç yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör