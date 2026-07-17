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Giriş Tarihi: 17.07.2026 08:59

Adıyaman'da feci kaza! Otomobil istinat duvarına çarptı: 2 yaralı

Adıyaman'da kontrolden çıkarak istinat duvarına çarpan otomobil takla attı. Feci kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA Yaşam
Adıyaman’da feci kaza! Otomobil istinat duvarına çarptı: 2 yaralı
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Edinilen bilgilere göre, Adıyaman istikametinden Kahta istikametine gitmekte olan Eyüp S. (22), idaresindeki 23 AE 760 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak Beşpınar Mesire Alanı yakınlarında yol kenarındaki istinat duvarına çarparak takla attı.

2 YARALI

Ters dönen otomobilin sürücüsü Eyüp S., ile otomobilde bulunan Melisa T. (22) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Meydana gelen kaza sonrası olay yerine gelen jandarma ekipleri ile bölge trafik polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından kaza yapan araç yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ADIYAMAN

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Adıyaman'da feci kaza! Otomobil istinat duvarına çarptı: 2 yaralı
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