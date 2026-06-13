Adıyaman’da Göksu Çayı’nda piknik faciası! 3 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp

Özkol'un ailesi umutlu bekleyişini sürdürürken, vatandaşlar da çalışmalara destek veriyor. Besni Kaymakamı Ahmet Oğuz Arslan ve Belediye Başkanı Reşit Alkan olay yerine gelerek kurtarma çalışmalarını takip etti ve aile yakınlarına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör