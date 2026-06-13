Adıyaman’da Göksu Çayı’nda piknik faciası! 3 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp

Olay, akrabalarının nikah merasiminden sonra piknik için Göksu Çayı'na giden Vakıf Aksu (17), Hasan Gulüsarı (20), Ali Yıldız (19) ve İsa Özkol'un suya girmesiyle meydana geldi. Çayın debisinin yükselmesi sonucu boğulma tehlikesi yaşayan gençlerden Vakıf Aksu, Hasan Gulüsarı ve Ali Yıldız, çevrede bulunan Burak Polat tarafından sudan çıkarılarak kurtarıldı. Ancak İsa Özkol akıntıya kapılarak kayboldu.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis dalgıç ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kurtarılan üç genç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaybolan İsa Özkol için dalgıç ekipleri tarafından başlatılan arama-kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor.
Özkol'un ailesi umutlu bekleyişini sürdürürken, vatandaşlar da çalışmalara destek veriyor. Besni Kaymakamı Ahmet Oğuz Arslan ve Belediye Başkanı Reşit Alkan olay yerine gelerek kurtarma çalışmalarını takip etti ve aile yakınlarına geçmiş olsun dileklerini iletti.