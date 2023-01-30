Adıyaman’da iki grup arasında silahlı ve bıçaklı kavga

Adıyaman merkez Hocaömer Mahallesi Hocaömer Cami yakınlarında iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma yumruklu ve tekmeli kavgaya dönüştü.
KURŞUN YAĞDIRDI
Birbirine saldıran şahıslardan biri belinde bulunan silahı çıkararak kavga ettiği şahsa defalarca ateş etti. Kurşunların hedefi olmak istemeyen bir şahıs ise park halindeki araçların etrafında dönüp durdu.
BİR KİŞİ BIÇAK DARBESİYLE YARALANDI
Silah ve bıçakların kullanıldığı kavga anları kameralara saniye saniye yansırken kavgada 1 kişi bıçak darbesiyle bir kişi ise darp neticesi yaralandı. Bıçak darbesiyle yaralanan E.D., isimli şahıs arkadaşları tarafından hastaneye kaldırılırken darp neticesi yaralanan Y.U., isimli şahsa ise olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahalede bulunuldu.