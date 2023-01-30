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Giriş Tarihi: 30.1.2023 15:29

Adıyaman'da iki grup arasında silahlı ve bıçaklı kavga

Adıyaman'da iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi bıçak darbesiyle bir kişi ise darp neticesi yaralandı.

İHA
Adıyaman’da iki grup arasında silahlı ve bıçaklı kavga

Adıyaman merkez Hocaömer Mahallesi Hocaömer Cami yakınlarında iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma yumruklu ve tekmeli kavgaya dönüştü.

KURŞUN YAĞDIRDI

Birbirine saldıran şahıslardan biri belinde bulunan silahı çıkararak kavga ettiği şahsa defalarca ateş etti. Kurşunların hedefi olmak istemeyen bir şahıs ise park halindeki araçların etrafında dönüp durdu.

BİR KİŞİ BIÇAK DARBESİYLE YARALANDI

Silah ve bıçakların kullanıldığı kavga anları kameralara saniye saniye yansırken kavgada 1 kişi bıçak darbesiyle bir kişi ise darp neticesi yaralandı. Bıçak darbesiyle yaralanan E.D., isimli şahıs arkadaşları tarafından hastaneye kaldırılırken darp neticesi yaralanan Y.U., isimli şahsa ise olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahalede bulunuldu.

Daha sonra olay yerine gelen polis ekipleri, kavga yerinde incelemelerde bulundu. Öte yandan tabancadan çıkan iki mermi ise park halindeki iki aracın camına isabet etti.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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Adıyaman'da iki grup arasında silahlı ve bıçaklı kavga
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