Adıyaman’da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kazanın ardından olay yerine gelen taraf yakınları arasında gerginlik yaşandı. Bazı kişilerin sürücü Süleyman A.'ya saldırmak istemesi üzerine polis ekipleri olaya müdahale etti. Bölgeye takviye olarak çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, yaşanan arbede güvenlik güçlerinin müdahalesiyle büyümeden sona erdi.





Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.