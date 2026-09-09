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Giriş Tarihi: 9.09.2026 22:29

Adıyaman’da kadına yönelik şiddet sonrası bıçaklı saldırı: Şüpheli tutuklandı

Adıyaman’da kadına yönelik şiddet olayının ardından meydana gelen bıçakla kasten yaralama olayının şüphelisi, polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak tutuklandı.

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İLKER ŞAHİN İLKER ŞAHİN
Adıyaman’da kadına yönelik şiddet sonrası bıçaklı saldırı: Şüpheli tutuklandı
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Olay, 6 Eylül 2026 tarihinde Adıyaman'ın Eskisaray Mahallesi Sağlık Ocağı Caddesi üzerinde meydana geldi. Kadına yönelik şiddet olayının ardından bıçakla kasten yaralama olayı yaşandı. Olayla ilgili çalışma başlatan Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın şüphelisi U.K.'yi (23) kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, kadına yönelik şiddetle mücadele ve kentte huzur ortamının korunması amacıyla çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#ADIYAMAN

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Adıyaman’da kadına yönelik şiddet sonrası bıçaklı saldırı: Şüpheli tutuklandı
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