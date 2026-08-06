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Giriş Tarihi: 6.08.2026 10:15

Adıyaman'da komşu dehşeti! 1 ölü, 1 çocuk yaralı

Adıyaman’da iki komşu arasında çıkan silahlı kavgada 45 yaşındaki Nedim Özbey hayatını kaybetti, 5 yaşındaki bir çocuk yaralandı.

Mahir ALAN
Adıyaman’da komşu dehşeti! 1 ölü, 1 çocuk yaralı
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Alınan bilgiye göre olay, Esentepe Mahallesi Gazeteciler Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Nedim Özbey aynı binada oturan kimliği henüz belirlenemeyen komşusunun silahlı saldırısına uğradı. Av tüfeğinden çıkan saçmalar Özbey'e ve bina önünde bulunan S.A.E. (5) isimli çocuğa isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Özbey, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, yaralı çocuğun tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri görgü tanıklarının ifadelerine başvurarak saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#ADIYAMAN

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Adıyaman'da komşu dehşeti! 1 ölü, 1 çocuk yaralı
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