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Giriş Tarihi: 18.08.2026 16:38

Adıyaman'da korkunç olay: Mezarlık yanında ceset bulundu!

Adıyaman’da, dağ başında bulunan bir mezarlık yanında silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu. Cansız bedenin ilk belirlemelere göre 42 yaşındaki Ömer Tunç olduğu belirlendi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

İHA Yaşam
Adıyaman’da korkunç olay: Mezarlık yanında ceset bulundu!
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Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Ali Dağı Mahmut El Ensari Türbesi yakınlarında mezarlık yanında bir erkek cesedi bulundu. Tabanca ile vurulmuş bir şahsı fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine sağlık ekipleri ile jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, şahsın öldüğünü tespit etti. Jandarma ekiplerince olay yerinde yapılan çalışmalar sonucunda çok sayıda boş mermi kovanı bulunurken şahsın 42 yaşındaki Ömer Tunç olduğu belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Daha sonra olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı da olay yerinde ve çevresinde incelemeler yaptı. İncelemelerin tamamlanmasının ardından Ömer Tunç'un cenazesi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. Öte yandan olayı gerçekleştiren ve daha sonra kaçan şahıs yada şahısların yakalanması için jandarma ekiplerince çalışmalar sürüyor.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#ADIYAMAN #112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ

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Adıyaman'da korkunç olay: Mezarlık yanında ceset bulundu!
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