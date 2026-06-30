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Giriş Tarihi: 30.06.2026 16:30

Adıyaman’da korkutan yangın! Biçerdöver alev topuna döndü

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde meydana gelen araç yangını panik dolu dakikalar yaşattı. Buğday hasadı sırasında biçerdöveri alevler sararken ekiplerin yoğun müdahalesiyle yangın sıçramadan söndürüldü. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Adıyaman’da korkutan yangın! Biçerdöver alev topuna döndü
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Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesi Hamzalar köyü Mahmudiye Mezrası'nda Murat Kartal yönetimindeki biçerdöver, buğday biçimi yaptığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

ARACI TARLADAN ÇIKARDI

Yangını fark eden sürücü, alevlerin ekili buğday tarlasına sıçramaması için aracı hızla tarladan çıkardı.

EKİPLER PEŞ PEŞE GELDİ

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, biçerdöver yanarak kullanılamaz hale geldi. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ADIYAMAN #KAHTA #ARAÇ YANGINI

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Adıyaman’da korkutan yangın! Biçerdöver alev topuna döndü
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