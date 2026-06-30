Adıyaman’da korkutan yangın! Biçerdöver alev topuna döndü

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesi Hamzalar köyü Mahmudiye Mezrası'nda Murat Kartal yönetimindeki biçerdöver, buğday biçimi yaptığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.
ARACI TARLADAN ÇIKARDI
Yangını fark eden sürücü, alevlerin ekili buğday tarlasına sıçramaması için aracı hızla tarladan çıkardı.
EKİPLER PEŞ PEŞE GELDİ
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, biçerdöver yanarak kullanılamaz hale geldi. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.