Adıyaman’da okul soyguncularından pes dedirten pişkinlik! Çaldıkları parayla bunu yapmışlar...

2 TUTUKLAMA

Polis ekiplerince kimlikleri tespit edilen şahıslar yakalandı. Gözaltına alınan 4 şüpheli şahıs, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan şahıslar daha sonra Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi. M.K.Y. ile M.G.K. isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderilirken F.M. ile M.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şahısların çaldıkları paralarla vücutlarına dövme yaptırdığı öğrenildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör