Adıyaman’da otomobil otluk alana uçtu! 3 yaralı

Bahçecik Mahallesi sitilce Yolu üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobilin otluk alana girmesi sonucu meydana gelen kazada üç kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Bahçecik Mahallesi Eğilce Yolu üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yoldan çıktı ve otluk alana girdi. Kazanın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından kazada yaralanan üç kişi ambulanslarla Adıyaman'daki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör