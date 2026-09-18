Adıyaman’da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Kaza, 15 Eylül tarihinde Turgut Reis Mahallesi Haydar Efendi Caddesi'nde meydana geldi. Seyho G. idaresindeki 34 GP 4967 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Şükrü Gülmez'e çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Gülmez ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Şükrü Gülmez, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Yaklaşık 2 gündür hastanede yaşam mücadelesi veren Gülmez, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şükrü Gülmez'in cenazesi, hastanede tamamlanan işlemlerin ardından morga kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.