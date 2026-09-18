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Giriş Tarihi: 18.09.2026 11:09

Adıyaman’da şafak vakti yasa dışı bahis operasyonu: 15 tutuklama

Adıyaman’da yasa dışı bahis ve sanal kumar faaliyetlerine yönelik düzenlenen dev operasyonda, milyonlarca liralık para hareketliliği deşifre edildi. Adliyeye sevk edilen 15 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İbrahim Halil ÇELİK İbrahim Halil ÇELİK
Adıyaman’da şafak vakti yasa dışı bahis operasyonu: 15 tutuklama
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Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyon, suç örgütlerine darbe vurdu. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve MASAK verileri doğrultusunda titizlikle yürütülen çalışmalarda, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinde para transferlerine aracılık ettiği değerlendirilen 6 bin 51 hesap mercek altına alındı. Yapılan incelemelerde, bu hesap sahiplerinden 26 kişinin Adıyaman'da bulunduğu tespit edildi.

174 MİLYONLUK VURGUN DEŞİFRE OLDU

14 Eylül tarihinde düğmeye basılan eş zamanlı operasyonlarda şüphelilerin adresi dar edildi. Operasyon kapsamında 11 şüpheli polis ekipleri, 4 şüpheli ise jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 11 cep telefonu, 12 SIM kart ve 7 banka kartı ele geçirildi. Ekiplerin yaptığı detaylı mali incelemelerde, şüphelilerin 2025-2026 yılları arasındaki hesap hareketlerinin toplam 174 milyon 670 bin 588 TL olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.

#ADIYAMAN

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Adıyaman’da şafak vakti yasa dışı bahis operasyonu: 15 tutuklama
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