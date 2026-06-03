Adıyaman’da silahlı saldırı: 1 ölü

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Kuyulu Köyü yakınlarında henüz kimliği tespit edilemeyen 35-40 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir erkek şahıs, kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Sırtından vurulduğu belirlenen şahıs, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan kimliği belirsiz şahıs, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şahsın cenazesi tamamlanan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Öte yandan şahsın kimliğinin tespit edilmesi ve olayı gerçekleştiren şahıs yada şahısların bulunması için jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.