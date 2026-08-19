Adıyaman’da suç örgütüne darbe: 5 kişi tutuklandı!

Cumhuriyet Başsavcılığı ile emniyet ekiplerinin koordineli yürüttüğü çalışma sonrası belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, ikametlerde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca ile 10 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen örgüt yöneticileri T.K. ve M.K. ile örgüt üyeleri S.E.Ç., M.A.K. ve M.C., "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yağma ve mala zarar verme" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. D.E.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı ile İl Emniyet Müdürlüğünün suç ve suç örgütleriyle mücadele kapsamındaki titiz çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Haber Girişi Serhat Kandiloğlu - Editör