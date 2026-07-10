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Giriş Tarihi: 10.07.2026 22:10

Adıyaman’da traktör devrildi! 14 yaşındaki çocuk öldü

Adıyaman’da devrilen traktörün altında kalan 14 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Mahir ALAN
Adıyaman’da traktör devrildi! 14 yaşındaki çocuk öldü
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Edinilen bilgilere göre kaza, Tut ilçesine bağlı Köseli köyü yakınlarında meydana geldi. sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen traktör, kontrolden çıkarak virajı alamadı ve takla atarak şarampole yuvarlandı.

Kazada devrilen traktörde bulunan 14 yaşındaki Berat Yılmaz ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Yılmaz, ambulansla Tut İlçe Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan Berat Yılmaz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Yılmaz'ın cenazesi, gerekli işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#ADIYAMAN

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Adıyaman’da traktör devrildi! 14 yaşındaki çocuk öldü
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