Adıyaman’da yıkılan apartman ile ilgili şok gerçek! Müteahhidin ifadesi ve bilirkişi raporu kan dondurdu





İLK KATLARDA OTURANLAR YÜRÜYEREK ÇIKSIN İSTEDİM

Bina inşa edilirken giriş kattan itibaren asansör boşluğu olduğu ancak buna rağmen asansörü buradan başlatan Özkan, binayı yaparken asansörü girişten başlatacağını ancak daha sonra fikrinin değiştiğini ve ilk katlarda oturanların yürüyerek çıkmasını istediği için asansörü üst katlardan başlattığını söyledi.