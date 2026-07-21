Adıyaman’da yürek burkan olay! Ağlayan çocuğu sakinleştirmeye çalışınca kabusu yaşadı: Zihinsel engelli kadını darp edip...

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesi Menderes Mahallesi Kanal Boyu Parkı'nda yaşı küçük bir kız çocuğunun ağladığını fark eden ismi öğrenilemeyen zihinsel engelli bir kadın, küçük çocuğun yanına gelerek onu sakinleştirmek ve ağlamamasını istedi.