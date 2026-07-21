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Giriş Tarihi: 21.07.2026 15:07

Adıyaman’da yürek burkan olay! Ağlayan çocuğu sakinleştirmeye çalışınca kabusu yaşadı: Zihinsel engelli kadını darp edip...

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde meydana gelen olay vicdanları sarstı. Parkta ağlayan çocuğu sakinleştirmeye çalışan engelli vatandaş dehşeti yaşadı. Küçük çocuğu sakinleştirmeye çalıştığı esnada durumu gören çocuğun annesi hızla gelerek zihinsel engelli kadına şiddet uyguladı. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Adıyaman’da yürek burkan olay! Ağlayan çocuğu sakinleştirmeye çalışınca kabusu yaşadı: Zihinsel engelli kadını darp edip...
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Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesi Menderes Mahallesi Kanal Boyu Parkı'nda yaşı küçük bir kız çocuğunun ağladığını fark eden ismi öğrenilemeyen zihinsel engelli bir kadın, küçük çocuğun yanına gelerek onu sakinleştirmek ve ağlamamasını istedi.

ZİHİNSEL ENGELLİ KADINI ACIMASIZCA DARP ETTİ

Zihinsel engelli kadın, küçük çocuğu sakinleştirmeye çalıştığı esnada durumu gören çocuğun annesi hızla gelerek zihinsel engelli kadına şiddet uyguladı. Küçük çocuğunu kucağına alan anne, daha sonra park yerinden uzaklaştı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#KAHTA #ADIYAMAN

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Adıyaman’da yürek burkan olay! Ağlayan çocuğu sakinleştirmeye çalışınca kabusu yaşadı: Zihinsel engelli kadını darp edip...
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