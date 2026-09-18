Adıyaman’da yürek yakan olay: 6. kattan düşen 2 çocuk annesi hayatını kaybetti

Kahta ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde 2 çocuk annesi 34 yaşındaki Esra Kılınç, henüz belirlenemeyen bir nedenle yaşadığı binanın 6. katından dengesini kaybederek beton zemine düştü. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Esra Kılınç, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki tedavisinin yanı sıra durumu ciddiyetini koruduğu için hayati tehlike kaydıyla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Kılınç, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Hastanede yaşamını yitiren genç kadının cenazesi, otopsi ve diğer adli işlemlerin tamamlanması için hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde geniş çaplı soruşturma başlatıldı.