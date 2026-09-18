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Giriş Tarihi: 18.09.2026 10:44

Adıyaman’da yürek yakan olay: 6. kattan düşen 2 çocuk annesi hayatını kaybetti

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde, yaşadığı binanın 6. katından düşen 2 çocuk annesi genç kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İbrahim Halil ÇELİK İbrahim Halil ÇELİK
Adıyaman’da yürek yakan olay: 6. kattan düşen 2 çocuk annesi hayatını kaybetti
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Kahta ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde 2 çocuk annesi 34 yaşındaki Esra Kılınç, henüz belirlenemeyen bir nedenle yaşadığı binanın 6. katından dengesini kaybederek beton zemine düştü. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Esra Kılınç, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki tedavisinin yanı sıra durumu ciddiyetini koruduğu için hayati tehlike kaydıyla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Kılınç, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Hastanede yaşamını yitiren genç kadının cenazesi, otopsi ve diğer adli işlemlerin tamamlanması için hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

#ADIYAMAN #KAHTA

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Adıyaman’da yürek yakan olay: 6. kattan düşen 2 çocuk annesi hayatını kaybetti
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