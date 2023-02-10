Haberler Yaşam Haberleri Depremde hayatını kaybeden Hüseyin Öğretmen ve ailesi Simav’da toprağa verildi
Giriş Tarihi: 10.2.2023 19:36 Son Güncelleme: 10.2.2023 19:48

Depremde hayatını kaybeden Hüseyin Öğretmen ve ailesi Simav’da toprağa verildi

Adıyaman ilinin Kahta ilçesinde öğretmenlik yapan ve 6 Şubat’taki depremde hayatlarını kaybeden Hüseyin Selçuk ve eşi Deniz Bilgin Selçuk ile iki kızı Kütahya’nın Simav ilçesi Demirci beldesinde gözyaşları içinde toprağa verildi.

İHSAN TUNÇOĞLU İHSAN TUNÇOĞLU
Depremde hayatını kaybeden Hüseyin Öğretmen ve ailesi Simav’da toprağa verildi

6 Şubat pazartesi günü saat 04.17'de Kahramanmaraş Pazarcık'ta 7,7 büyüklüğünde ve aynı gün 13,24'te Kahramanmaraş Elbistan'da 7,6 büyüklüğünde meydana gelen büyük deprem Simav'a bağlı Demirci beldesinden olan ve deprem bölgesindeki Adıyaman ilinin Kahta ilçesinde öğretmenlik yapan Hüseyin Selçuk ve eşi Deniz Bilgin Selçuk ile iki kızını hayattan kopardı.

Simavlı Öğretmen ve Ailesinin cenazeleri bu gün Simav ilçesinde toprağa verildi. Cenaze törenine Kaymakam Vekili Burhanettin Yavaş, Belediye Başkanı Adil Yavaş, Yakınları ve Simav'lılar katıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son Dakika Ankara’da deprem! Çevre illerde de hissedildi! 9 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
DEPREM SON DAKİKA: Kahramanmaraş deprem ölü sayısı büyük artış! Deprem bölgesinden mucize görüntüler
Son dakika: Başkan Erdoğan duyurdu! Depremzedelere 1 yıl kira desteği
AFAD'dan asrın felaketine ilişkin ön rapor: Deprem Tehlike Haritası'na dikkat çekildi
SON DAKİKA | Hatay’daki Rönesans rezidansın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun yurt dışına kaçmak isterken yakalandı
Beşiktaş'a Onur Bulut transferinde şok! 1 milyon Euro'ya...
Ümit Özdağ'dan insanlık dışı sözler! "Önce AK Partililer kurtarılıyor"
Görüntüler infial yaratmıştı! Deprem yardımlarını yağmalamaya çalışanları Özel Harekat Polisleri yakaladı
SON DAKİKA: Bakan Kurum açıkladı: Hasar tespit sitesi devrede!
Son dakika haberi: 87 saat enkaz altında kalan Kadir, Mauro Icardi'den imzalı forma istedi! Yıldız futbolcu çağrıya yanıt verdi...
ARKADAŞINA GÖNDER
Depremde hayatını kaybeden Hüseyin Öğretmen ve ailesi Simav’da toprağa verildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA