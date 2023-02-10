Depremde hayatını kaybeden Hüseyin Öğretmen ve ailesi Simav’da toprağa verildi

6 Şubat pazartesi günü saat 04.17'de Kahramanmaraş Pazarcık'ta 7,7 büyüklüğünde ve aynı gün 13,24'te Kahramanmaraş Elbistan'da 7,6 büyüklüğünde meydana gelen büyük deprem Simav'a bağlı Demirci beldesinden olan ve deprem bölgesindeki Adıyaman ilinin Kahta ilçesinde öğretmenlik yapan Hüseyin Selçuk ve eşi Deniz Bilgin Selçuk ile iki kızını hayattan kopardı.

Simavlı Öğretmen ve Ailesinin cenazeleri bu gün Simav ilçesinde toprağa verildi. Cenaze törenine Kaymakam Vekili Burhanettin Yavaş, Belediye Başkanı Adil Yavaş, Yakınları ve Simav'lılar katıldı.