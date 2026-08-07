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Giriş Tarihi: 7.08.2026 19:58

Adıyaman'daki orman yangını kontrol altına alındı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı.

DHA
Adıyaman’daki orman yangını kontrol altına alındı
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Yangın, akşam saatlerinde Yelbastı ve Karaağaç köyleri arasındaki ormanda çıktı. Dumanları görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

ALEVLER KONTROL ALTINA ALINDI

Ekiplerin söndürme çalışmasına, 2 helikopter ile havadan destek verildi. Yangın, ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü 3 saatlik müdahaleyle kontrol altına alındı.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Bölgedeki soğutma çalışması sürüyor.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#ADIYAMAN

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Adıyaman'daki orman yangını kontrol altına alındı
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