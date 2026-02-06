Adıyaman’ın 2 bin yıllık mirası küllerinden doğdu: Kahta Kalesi’nde 40 milyon TL’lik restorasyon!

Adıyaman'ın önemli turizm noktalarından olan Kahta Kalesi, asrın felaketinde ağır hasar aldı. İçinde su sarnıcı, toplantı salonu, zindan, mazgallar, ırmağa inen su yolu, güvercinlik merdiveni, kapalı geçiş galerileri bölümleri de bulunan kalenin duvarları, depremin etkisiyle yıkıldı. Kommagene Krallığı döneminden kaldığı tahmin edilen tarihi nokta, devletin kapsamlı restorasyon hamlesiyle yeniden ayağa kalktı.
2 BİN YILLIK MİRAS
2023 yılı temmuz ayında başlayan restorasyon çalışmaları ile yapı, özgün hali dikkate alınarak 2024 yılında yeniden ayağa kaldırıldı. Çalışmalar yaklaşık olarak 10 ayda tamamlandı. Bu süreçte duvarlarda güçlendirme çalışmaları da gerçekleştirildi. Kalenin çarşı kısmında yıkılan duvarların tekrar yapılması ve bazı bölümlerinde gerçekleştirilen derz çalışmalarının ardından yapı yeniden kent turizmine kazandırıldı. Kalenin onarımı için harcanan tutar 40 milyon 241 bin 768 lira olarak kayıtlara geçti. Yapının en az 2 bin yıllık tarihi geçmişi olduğu tahmin ediliyor.
İLK 6 AYDA 15 BİN ZİYARETÇİ
Kommagene Krallığı, Roma, Bizans ve Memlüklerin de kullandığı tarihi nokta, 2005'te de güvenlik nedeniyle ziyarete kapatılmıştı. Kale, o dönem üç etapta gerçekleştirilen restorasyonun tamamlanmasıyla Ağustos 2022'de misafirlerini yeniden ağırlamaya başlamıştı. Bu süreçte turistlerden yoğun ilgi gören yapı, 6 Şubat 2023'teki depremler nedeniyle bir kez daha tadilata girmişti. 2024 yılı mayıs ayında yeniden kapılarını açan Kahta Kalesi, o dönemki verilere göre ilk 6 aylık süreçte 15 bini aşkın yerli ve yabancı turisti misafir etti.