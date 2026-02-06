Adıyaman’ın 2 bin yıllık mirası küllerinden doğdu: Kahta Kalesi’nde 40 milyon TL’lik restorasyon!

2 BİN YILLIK MİRAS

2023 yılı temmuz ayında başlayan restorasyon çalışmaları ile yapı, özgün hali dikkate alınarak 2024 yılında yeniden ayağa kaldırıldı. Çalışmalar yaklaşık olarak 10 ayda tamamlandı. Bu süreçte duvarlarda güçlendirme çalışmaları da gerçekleştirildi. Kalenin çarşı kısmında yıkılan duvarların tekrar yapılması ve bazı bölümlerinde gerçekleştirilen derz çalışmalarının ardından yapı yeniden kent turizmine kazandırıldı. Kalenin onarımı için harcanan tutar 40 milyon 241 bin 768 lira olarak kayıtlara geçti. Yapının en az 2 bin yıllık tarihi geçmişi olduğu tahmin ediliyor.