Adıyamanlı deprem şehitlerine büyük vefa! 400 Deprem şehidinin anısı çay ocağının duvarlarında yaşatılıyor

6 Şubat depremlerinde ikiz kardeşi Ayhan Sapdüzen'i kaybeden Mustafa İlhan Sapdüzen, büyük afetin ardından dikkat çekici bir akım başlattı. Deprem sonrası çay ocağı işletmeye başlayan Sapdüzen, ilk olarak ikiz kardeşinin fotoğrafını dükkanına astı. Yakınlarını kaybeden bölge esnafı da bu durumu fark ederek, dükkânı fotoğraflarla donatmaya başladı. Sosyal medyada da yayılan bu uygulama sonrası, kaybettikleri akrabalarının fotoğrafını kapan insanlar soluğu çay ocağında aldı. An itibarıyla çay ocağında 400'e yakın deprem şehidinin resmi bulunuyor.





'HÂLÂ RESİM GETİRENLER VAR'



Adıyaman'da bu şekilde fotoğrafları bir araya getiren tek işletmenin kendisi olduğunu kaydeden Sapdüzen, "Ben depremde canımın yarısı ikiz kardeşimi kaybettim. Dükkânı açtığımda gidip gelen kimse yoktu. 'En azından kardeşimin resmini koyayım' dedim. Ablamın çocuklarını da kaybettik. 1-2 gün sonra onların da resmini astım. Sonra mahalle esnafları geldi, kendi yakınlarının da resimlerini asmak istediler. Sayımız bu şekilde bir anda artmaya başladı. 3-5 derken şu an 400'e ulaştık. Resim sayımız her geçen gün artmaya devam ediyor" bilgisini paylaştı.





'ANILAR BURADA YAD EDİLİR'



Depremde ikizinin evinin çöktüğünü ve bu çay ocağında onun da anılarını yaşatmak istediğini belirten Sapdüzen, "Buraya genelde depremzede aileler uğrar. Vefat edenlerin yakınları gelir. Anıları yad ederler. Burası depremzedelerin toplanma merkezi oldu artık. İnsanlar gelince burada kaybettikleri yakınlarının fotoğraflarını görüyor. Elimizden geldiği kadar onların anılarını kalplerimizde, hafızalarımızda yaşatmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.





'VEFA SIĞINAĞI'



6 Şubat depremlerinde yaşadığı kardeş acısını "Hayatımın en zor dönemiydi" ifadeleriyle tanımlayan Sapdüzen, "Bu çay ocağı bizim için aslında bir vefa sığınağı da oldu. Neredeyse tüm Adıyamanlıların bu çay ocağında bir parçası var. Elbette yıllardır yüreklerimizdeki ateş sönmedi ama insanoğlu acıya da bir şekilde alışmasını biliyor. Hayatını kaybeden kardeşlerimizin, eşlerimizin, dostlarımızın anılarını bir an olsun burada hatırlatabiliyorsak, işte bizim en büyük tesellimiz de aslında o. Allah memleketimize, ülkemize inşallah bir daha böylesine büyük felaketleri ve acıları yaşatmasın" şeklinde konuştu.