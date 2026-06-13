Adli emanet bürosundaki dev vurgunda yeni gelişme! 2 şüpheli Türkiye’ye teslim oldu

Şüphelilerin lideri olduğu iddia edilen M.S.'nin soygun sırasında araç içerisinde beklediği belirlendi. M.S.'nin kuzeni M.E ile birlikte firari olduğu öğrenildi. Öte yandan, M.S.'nin kız arkadaşı Elif D.'nin 'Para aklama' suçundan tutuklandığı öğrenildi. Diğer araçta beklediği tespit edilen M.S.'nin de tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi. Ayrıca, hırsızlıkta kullanılan araçların temin edildiği kiralama şirketinin de olaya dahil olduğu belirlendi. Şirket sahibi B.Ç. ile paranın aklanması amacıyla teslim edildiği tespit edilen emlakçı G.V.'nin de tutuklanan isimler arasında yer aldığı öğrenildi.

Dosyadaki tespitlere göre, şüphelilerin hırsızlığın ardından Ağrı'ya giderek toplantı yaptığı, olayın açığa çıkmayacağı düşüncesiyle hareket ettikleri ve tüm suçun Erdal Timurtaş'ın üzerine kalacağı yönünde plan yaptıkları belirlendi. Soruşturma kapsamında tüm şüphelilerin mal varlıkları donduruldu.