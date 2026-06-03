Adli emanetten silah çalan katip hakim karşısında: Sanık tahliye edildi

İstanbul Adalar Cumhuriyet Başsavcılığı'na ait Suç Eşyası ve Emanet Deposu'nda 10 Ekim 2025'te yapılan rutin denetimlerde 12 adet silahın kayıp olduğu belirlendi. Eksikliği tespit edilen silahların, İstanbul Bölge Polis Kriminal Laboratuvarı'nda incelemede mi olduğuna ilişkin yazı gönderildi. Kayıp silahlardan 3'ünün yeniden incelemeye alındığı ortaya çıktı. Bu silahlardan ikisinin 2 Ekim 2023'te Emanet İşlemleri Bürosunda Zabıt katibi olarak görev yapan U.E.'nin üzerinden temin edildiği, bir diğerinin ise terör ve örgütlü suçlar kapsamında yürütülen bir soruşturma sırasında şüpheli başka bir şahsın ikametinde bulunduğu öğrenildi. Yapılan araştırmada U.E.'nin, daha önce Adalar Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet İşlemleri Bürosu'nda zabıt katibi olarak görev yaptığı ve halen aynı başsavcılık bünyesinde çalışmaya devam ettiği tespit edildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Zabıt Katibi U.E., görevli olduğu dönemde gözetimi ve sorumluluğu altında bulunan silahları usulsüz şekilde emanet dışına çıkardığı iddiasıyla 26 Kasım'da gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Kayıp silahlar bulunamadı Emanetten silahları usulsüz şekilde çıkardığı ve sattığı tespit edilen zabıt katibi U.E.'nin ikametinde yapılan aramada kayıp 9 silah ise bulunamadı.

21 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Adalar Cumhuriyet Başsavcılığına ait suç eşyası ve emanet deposunda yapılan rutin denetimlerde 12 silahın kayıp olmasına ilişkin hazırlanan iddianamede ifadesine yer verilen sanık Utku Erkek, olayların yaşandığı dönemde Adalar Cumhuriyet Başsavcılığında görev yaptığını, 2023 yılında maddi sıkıntılar yaşadığını ve eşiyle arasında anlaşmazlıklar bulunduğunu belirtidi. Emanet memurluğundan iki kez silah aldığını kabul eden Erkek, bu silahları intihar amacıyla temin ettiğini ancak intihar etmeye cesaret edemediğini öne sürüyor. Erkek, 2023 yılında Kartal Sahil Yolu'nda yürüdüğü sırada polis ekiplerince durdurulduğunu ve emanetten aldığı iki silaha el konulduğunu ifade ederken, kayıp diğer silahlarla ilgili bilgisi olmadığını savundu.

İddianamede, soruşturma sürerken yapılan incelemelerde emanet eşya deposunda görevli katip Utku Erkek'in bir tabancayı daha emanete aldığına ilişkin ıslak imzasının tespit edildiği, bu gelişmeyle kayıp silah sayısının 13'e yükseldiği belirtildi. Ancak söz konusu silahlardan 10'unun halen bulunamadığı kaydedildi. Sanık Utku Erkek hakkında "Zincirleme şekilde zimmet" suçundan 6 yıl 3 aydan 21 yıla kadar hapis cezası istendi.

İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Utku Erkek getirilirken, avukatı ise salona hazır bulundu. Tutuklu sanık Utku Erkek savunmasında, emanet büronun düzensiz olduğundan bahsederek, "Emanet büro ile yeterince ilgilenemedim ve herhangi bir sayım işlemi yapamadım. Bu sürecin devamında maddi olarak sıkıntılar yaşadım, eşim benden boşanmak istedi. Hem maddi hem manevi sıkıntılarım artmaya başladı. Emanetten bir tane silah aldım evin banyosunda intihar etmek istedim silahta mermi olmadığını fark ettim. Bir sonraki gün yine aynı şekilde silah aldım ve ormanda intihar etmek istedim ama sonra vazgeçtim. Ertesi gün eşimden önce uyandım silahları yanıma aldım adliyeye teslim etmek için. Kartal'da iskeleye doğru yürürken polis memurları üst aramamı yaptı ve silahları gördüler. Telefonumu aldılar işlem yapmak için karakola götürdüler. Bir gün önce intihar etmek üzereydim bir gün sonra mesleğimi kaybetmek ile karşı karşıyaydım. Karakoldaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldım silahları maddi menfaat sağlamak amacıyla almadım" dedi.

SİLAHLARI MADDİ MENFAAT İÇİN ALMADIM

Maddi kazanç elde etmek gibi bir amacı olsaydı silahlar yerine daha değerli eşyaları almayı tercih edeceğini, yakalanması halinde olayın kolaylıkla ortaya çıkacağını bilebilecek konumda olduğunu belirten Erkek, "kayıp diğer silahların ne zaman ve kim tarafından alındığına ilişkin bilgim yok. Hastanede psikolojik tedavi görüyorum. Yıl sonu sayımında silahların eksik olduğunun ortaya çıkacağı düşüncesiyle sürekli stres yaşadım. 2019 yılında evlendim, ardından pandemi döneminde eşimi işten çıkardılar. Evlilikten kaynaklanan borçlarım vardı, sonrasında ise sanal bahis nedeniyle maddi olarak daha da zor duruma düştüm ve yaklaşık 1,5 milyon lira borçlandım. Yaşadığım sıkıntıların temel nedeni buydu. Silahların bulunmasının ardından işimi de kaybedeceğim korkusuna kapıldım. Silahları maddi menfaat sağlamak amacıyla almadım yalnızca iki silahı aldım kayıp diğer silahların akıbetine ilişkin herhangi bir bilgim yok suçsuzum beraatini talep ediyorum" dedi.

EKSİK SİLAHLARIN SANIKTA OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Duruşmada tanık olarak dinlenen idari işler memuru Ebubekir Delil, sanık ile birlikte bir dönem emanet büroda çalıştıklarını, daha sonra ise sanığın Anadolu adliyesinde çalışmaya başladığını ifade etti. Emanet büroda çalıştığı dönemden bahseden tanık Delil, "Savcının yaptığı denetim sonucu emanette bulunan silahların eksik olduğunu öğrendik. Denetim tarihinde sanık Anadolu adliyesinde çalışmaya başlamıştı. Devamında yapılan araştırma neticesinde eksik olan silahların sanıkta olduğu tespit edildi. Beraber çalıştığımız dönemde sanığın silah aldığını görmedim. Böyle bir şey yapacağına dair şüphe oluşmamıştı. Olayların yaşandığı dönemde emanet bürosundaki işleyişin düzensizdi. Kaybolan silahların kim tarafından alındığına ilişkin bilgim yok. Silahlar genellikle kasada muhafaza ediliyordu. Bazı silahlar soruşturma numarası verilmeden adliyeye getiriliyordu bu nedenle bir süre kasaya konulmadan bekletiliyordu soruşturma numarası alındıktan sonra ise kasaya yerleştiriliyordu. Geçmiş dönemde işleyişteki aksaklıklar nedeniyle sağlıklı bir sayım yapılamıyordu. Emanet bürosu bize teslim edildiği dönemde de işleyişin düzensizdi, büronun tek anahtarı odamızda muhafaza ediliyordu, ben ile sanığın bu anahtarı kullanıyorduk. Teorik olarak başkaları da anahtara erişerek büroya girebilirdi ancak böyle bir duruma hiç rastlamadı. Adliye küçük olması nedeniyle başkası girdiğinde fark edilirdi. İcra müdürlüğüne ait kasa da emanet bürosunda bulunuyordu. İcra personeli de odaya yalnızca bizim gözetimimizde girebiliyorlardı. Olayla ilgili olarak hakkımda idari soruşturma yürütüldü ancak ceza soruşturması açılmadı. Savcılık tarafından yapılan denetimde bazı silahlar ile bir çekin eksik olduğunun tespit edildi daha sonra söz konusu çekin bulundu" dedi.

SORUŞTURMA NUMARASI VERİLENE KADAR SİLAHLAR ODADA BEKLİYORDU

Tanık Rabia Dilvin Çeliktaş, savcılık Yazı İşleri Müdürü olarak görev yaptığını, silahların eksik olduğunu denetim yapıldıktan sonra öğrendiğini belirterek, kimin aldığı konusunda bilgisinin olmadığını, soruşturma sonucu 2 silahın sanık tarafından alındığını öğrendiğini söyledi. Tanık Çeliktaş, adliyeye getirilen silahların soruşturma numarası verilene kadar kalem veya emanet bürosunda muhafaza edilirdi numara alındıktan sonra ise kasaya konulurdu. Emanet bürosunda görev yapan 4 personel bulunuyordu. Sanık ile bir başka görevlinin izinli olduğu dönemlerde ise diğer personelin emanet işlemlerini yürütüyordu" dedi.

MÜTALAA AÇIKLANDI

Duruşma savcısı mütalaasında, sanık Utku Erkek'in "Zincirleme şekilde zimmet" suçundan 6 yıl 3 aydan 21 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

MENFAAT KASTIYLA SİLAHLARI ALMADIM

Mütalaaya karşı, son sözü sorulan sanık Erkek, "Ben menfaat kastıyla silahları almadım, intihar etmek için aldım. Birer gün arayla 2 silah aldım. Hayatımda bir hata yaptım. Bu hata hem işime, hem evliliğime hem de ailemin güvenini kaybetmeme neden oldu. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum." dedi.

TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme heyeti, sanık Utku Erkek'in 2 silahtan sorumlu tutarak 'zincirleme şekilde zimmet' suçundan cezasında indirim uygulayarak 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası verdi, tahliyesine karar verdi.