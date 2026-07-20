Adli tatil başladı! İşte bugünden itibaren geçerli olacak düzen: Hangi davalar görülecek, hangileri bekleyecek?

Yargıda her yıl uygulanan adli tatil dönemi bugün itibarıyla başladı. 31 Ağustos'a kadar sürecek adli tatil boyunca adliyelerde yalnızca nöbetçi mahkemeler görev yapacak. Bu süreçte tutuklu sanıkların bulunduğu dosyalar ile aciliyet taşıyan davalar görülmeye devam ederken, diğer yargılamalara ise yeni adli yılın başlamasına kadar ara verilecek.

NÖBETÇİ MAHKEMELER HİZMET VERECEK

Adli tatil süresince adliyelerde oluşturulan nöbetçi mahkemeler, tutuklu sanıkların bulunduğu dosyalar ile kanunen gecikmesinde sakınca bulunan ve acil nitelik taşıyan işlere bakacak. Acil kapsamı dışında kalan davalar ise yeni adli yılın başlamasıyla birlikte yeniden görülmeye başlanacak.

YARGITAY VE DANIŞTAY'DA NÖBET SİSTEMİ

Adli tatil döneminde yüksek yargı organları olan Yargıtay ve Danıştay'da da nöbetçi heyetler görev yapacak. Danıştay'da görev alacak nöbetçi heyet, esasa ilişkin karar veremeyecek. Heyet yalnızca yürütmenin durdurulması taleplerini değerlendirerek karara bağlayabilecek. Yargıtay'da ise biri ceza, diğeri hukuk alanında olmak üzere iki nöbetçi daire görev yapacak. Nöbetçi ceza dairesi, tutuklu sanıklarla ilgili dosyaların incelemesini sürdürecek.

31 AĞUSTOS'TA SONA ERECEK

Adli tatil; Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 102'nci, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 331'inci, Danıştay Kanunu'nun 86'ncı ve İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 61'inci maddeleri uyarınca her yıl 20 Temmuz'da başlayıp 31 Ağustos'ta sona eriyor. Öte yandan, Anayasa Mahkemesi adli tatil uygulaması kapsamında yer almıyor ve çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Adli tatilin sona ermesiyle birlikte eylül ayında başlayacak yeni adli yılda, kamuoyunun yakından takip ettiği önemli davaların görülmesine kaldığı yerden devam edilecek.