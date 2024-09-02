Adli yıl açılış töreni BAM’da gerçekleşti

Adli tatilin sona ermesiyle 2024-2025 adli yılı açılış töreni İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde(BAM) de düzenlendi. A Blok Atrium Salonu'nda düzenlenen programa İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Murat Boylu, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Metin Sarıhan, daire başkanları, üyeleri, Cumhuriyet Savcıları ve çok sayıda personel katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Murat Boylu konuşma yaptı. Yeni adli yılın herkese hayırlı, uğurlu ve başarılı olmasını temenni ederek konuşmasına başlayan Başkan Boylu, şehitleri ve yakın zamanda vefat eden meslektaşlarını da unutmadı, ailelerine baş sağlığı diledi.

İstinaf Mahkemelerinin 20 Temmuz 2016 tarihinde faaliyete geçirildiğini belirten İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Murat Boylu, "İstinaf mahkemelerinin yargı sistemi içinde önemli bir görevi icra ettiği ortaya çıktı. İstinaf mahkemeleri 8. yılını doldurmuş durumda. Ülkemizin en büyük istinaf mahkemesi olan mahkememiz, kuruluşunda 60 daire olarak kuruldu. Artan iş yoğunluğu sebebi ile 98 daireye ulaştı. Son kararname ile de 4 daire daha kuruldu" dedi.

GÜNCEL DOSYA SAYISI BİLGİLERİ

Güncel dosya sayılarına ilişkin istatistiki bilgiler de paylaşan Başkan Boylu, "20 Temmuz 2024 tarihi itibariyle adliyedeki iş durumunu aldığımda 316 bin 129 dosyanın bulunduğunu tespit etmiş bulunmaktayım. Bunlardan ceza dairelerimizde 93 bin 676 dosya, bu dosyalardan 4'ünün 2017 yılına ait olduğu, 17'sinin 2018 yılına, 85'inin 2019 yılına, 106'sının 2020 yılına, 815'inin 2021 yılına 5 bin 498'inin 2022 yılına, 35 bin 284'ünün 2023 yılına ve 51 bin 867'sinin 2024 yılına ait olduğunu tespit etmiş bulunmaktayım" şeklinde bilgi aktardı. Ceza dairelerinin yanı sıra hukuk dairelerinin de güncel verilerini paylaşan Boylu, "Hukuk dairelerimizde ise toplam 222 bin 453 dosyanın bulunduğu, bunların 38'inin 2019 yılına, 2 bin 645'inin 2020 yılına, 21 bin 771'nin 2021 yılına, 53 bin 364'ünün 2022 yılına, 81 bin 197'sinin 2023 yılına, 63 bin 437'sinin de 2024 yılına ait olduğunu tespit etmiş bulunmaktayım" diye konuştu.

"KİRA DAİRELERİNİN İŞ ORANI AZALACAK"

Yeni kurulan dairelerle birlikte iş oranının azalacağını aktaran Başkan Boylu, "Yeni kurduğumuz 59. Hukuk Dairemiz icra dairesi olup çift heyetle çalışacaktır ve kira dairelerimiz de ilk derece mahkemelerinden icra mahkemelerinin vermiş olduğu kira tahliye ve itirazın kaldırılması davalarına bakacaktır. Böylece kira dairelerimizin iş oranı yüzde 28-29 civarında azalmış olacaktır. Şuanda 31 bin 789 dosyanın yaklaşık 7 bin 392'sini yeni kurduğumuz hukuk dairemize aktaracağız. Yine yeni kurduğumuz 60-61 ve 62. Hukuk Dairelerimiz bireysel iş dairesi olup toplam 87 bin dosyanın 14 binini bu yeni kurduğumuz dairelere aktaracağız. Böylece iş dairelerimizde ciddi bir rahatlama sağlamış olacağız" dedi.

EK BİNA VE ADALET VURGUSU

Ek bina hakkında da bilgi veren ve imza atılan kararlarla vatandaşın adalet beklentisinin karşılandığını kaydeden Başkan Murat Boylu, "Tüm dairelerimizin rahatlaması için 36 dairelik ek binamızın yapımı konusunda önemli bir aşama kaydedilmiştir. Yatırım bütçesine dahil ettirebilmek için Başsavcımızla birlikte yoğun bir gayret içindeyiz. Yapılan esaslı iş sizin yaptığınız iştir. Sizler kararların altına imza atıyorsunuz ve vatandaşımızın adalet beklentisini sizler karşılıyorsunuz. Benim görevim sizlerin işini kolaylaştırmak" diyerek yeni adli yılın hayırlı olması temennilerini iletti.

BAŞSAVCIDAN DA HAYIRLI OLSUN DİLEKLERİ

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Murat Boylu'nun ardından Cumhuriyet Başsavcı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Metin Sarıhan da bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşmasında yeni adli yılın ülkeye, millete, tüm yargı camiasına ve herkese hayırlı olmasını diledi.

ANADOLU ADLİYESİ'NDE DE TÖREN DÜZENLENDİ

Öte yandan bir açılış töreni de İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nda gerçekleşti. Adliyedeki törene İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç, Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet Kaya, Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri, hakim ve savcıların yanı sıra çok sayıda personel iştirak etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende konuşan Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet Kaya 2024-2025 adli yılın herkese hayırlı olmasını temenni etti.