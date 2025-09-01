Adli yıl açılışına Anadolu Adliyesi ev sahipliği yaptı

Her yıl farklı adliyede gerçekleştirilen törenin bu yıl İstanbul Anadolu Adliyesi'nde düzenlenmesi kararlaştırıldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç, Komisyon Başkanı Ahmet Kaya önderliğinde düzenlenen tören, adliyenin E Blok protokol katında gerçekleştirildi. Törene İstanbul Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemeleri ile İstanbul'da bulunan tüm adliyelerin başsavcıları, başkanları ve yargı mensuplarının da katıldı.

YARGI CAMİASI ANADOLU ADLİYESİ'NDE

Saat 10.00 itibarıyla başlayan törene İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, İstanbul Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet Önder Kocademir, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş, Bakırköy Adalet Komisyonu Başkanı Arif Tırıl, Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Sağlam, Silivri Adalet Komisyonu Başkanı Yusuf Böke, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcısı Vedat Yiğit, Küçükçekmece Adalet Komisyonu Başkanı Haşim Özaydın, Şile Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Evgar, Beykoz Cumhuriyet Başsavcısı Doç. Dr. Barış Duman, Adalar Cumhuriyet Başsavcılığı, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Dalak, Gaziosmanpaşa Adalet Komisyonu Başkanı Ramazan Oruç, Çatalca Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Tunç, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Aydın, İstanbul BAM Cumhuriyet Başsavcısı Metin Sarıhan, İstanbul BAM Adalet Komisyonu Başkanı Hazar Turan Alim, İstanbul BİM Başkanı Recep Yılmaz Korkmaz, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İstanbul İl Jandarma Komutanı Yusuf Kenan Topcu, 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tümamiral Serkan Tezel, Hsk üyesi Alişan tiryaki Mv. Şengül Karslı, Savcı Selim Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz ve Anadolu yakası kaymakamları katıldı.

"HUKUKA DUYULAN GÜVEN İÇİN VARIZ"

Programda konuşan Anadolu Adliyesi Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç, "Bugün büyük bir heyecan ve sorumluluk duygusu ile; 2025–2026 adli yılının açılışını gerçekleştirmek üzere burada toplanmış bulunuyoruz. İstanbul Anadolu adliyemiz, mülhakatlarıyla beraber 14 ayrı ilçenin dâhil olduğu yetki çevresi ve 360.000 m²'lik kapalı alanıyla 'dünyanın en büyük adliyesi' sıfatını taşımaktadır. 2024 nüfus sayımı verilerine göre, kayıtlı 6 milyona yakın nüfuslu bir kitleye hizmeti sunmaktadır. Hâlihazırda adliyemizde 1 Cumhuriyet Başsavcısı, 26 Cumhuriyet Başsavcı Vekili, 279 Cumhuriyet savcısı ile 544 hâkim görev yapmaktadır. Ayrıca adliye bünyesinde tüm unvanlarda 4421 personelimiz hizmet vermeye devam etmektedir. Cumhuriyet Başsavcılığımız toplam 26 soruşturma bürosu ile hizmet vermektedir. Adliyemiz bünyesinde toplam 392 mahkeme birimi bulunmaktadır. 2024 yılı itibarıyla Cumhuriyet Başsavcılığımız bünyesinde kayda giren dosya sayısı 327.871 olup, muktezaya bağlanıp çıkan dosya sayısı ise 330.827'dir. Adaletin tesisi, yalnızca yargı organlarının değil, tüm kurumların ve toplumun ortak sorumluluğudur. Hukuka ve adalete duyulan güvenin güçlenmesi, devletimizin bekası, milletimizin refahı ve demokrasimizin sağlam temellere oturması açısından büyük önem taşımaktadır. Bu düşüncelerle 2025-2026 adli yılın ülkemize devletimize, yargı teşkilatımıza ve aziz milletimize hayırlar getirmesini diliyorum" dedi.

"İSTANBUL MESLEKİ TECRÜBE GEREKTİRİR"

Yargı şehitlerini yad ederek konuşmasına başlayan Anadolu Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet Kaya, "Bu adli yılda aramızdan ayrılan ve aramıza katılan yeni yargı mensubu arkadaşlara başarılar diliyorum. Diğer şehirlere nazaran İstanbul'umuz hem iş hacmi, hem de mesleki tecrübe gerektiren davalarıyla farklıdır. Bu sebeple bu şehirde hakim, savcı olmak hem ayrıcalık, hem de ağır bir sorumluluk gerektirir. Toplumun adalete olan güven duygusunu icra eden bizlerin adli süreçte ürettiği hizmetlerin kalitesi arttıkça, duyulan güven de artacaktır"

"DOSYA İLK AÇILDIĞINDA MÜHİM OLAN İNSANI GÖRMEKTİR"

HSK üyesi Alişan Tiryaki ise "İnsanın varlığı, özü ve özeti olduğunu hatırdan çıkarmadan adaleti ulaşılması gereken en büyük ülkü olarak gören ve buna ulaşmak için elinden geleni ardına koymayan, gecesini gündüzüne katan yargı mensubu, dosyayı açtığında orada önce insanı görmektedir. Bu adımı attığımızda inanıyorum ki adaleti ilişkin ilk adımı da atmış olacağız" şeklinde konuştu.

Konuşmaların bitmesinin ardından adliyenin toplantı salonunda ve bahçesinde fotoğraf çekimi gerçekleştirildi. Ardından tören son buldu.