Adliye çıkışı işlenen cinayet ilgili 3 kişi tutuklandı

Merkez Yüreğir ilçesi Mustafa Kemalpaşa Bulvarı'ndaki Adana Adliyesi yakınında bir ara sokakta 8 Eylül'de iddiaya göre; B.G.G. (17) isimli genç kız bir süre nikahsız birlikte yaşadığı Hasan T.'den (25) ayrılıp, ailesinin evine döndü. Bunun üzerine genç kızın ailesi Hasan T.'den şikayetçi oldu. Hasan T. hakkında, 'çocuğa nitelikli cinsel istismar' suçundan dava açıldı. Olay günü tutuksuz yargılanan T.'nin ailesi ile B.G.G.'nin ailesi, duruşmanın ardından adliye çıkışında tartıştı. Çevredekilerin araya girmesi üzerine kavga yatıştırıldı.

TABANCA, DÖNER BIÇAĞI VE SOPALARI…

Adliye çıkışı husumetli iki aileden Hasan T., kardeşi Ahmet T. (18) ve babası Behlül T. (44) ile karşı grupta bulunan Cebrail Timi (37), Hüseyin T. (28) ve Cem G. (37) arasında küfürleşme yaşandı. Tartışma büyüyerek tabanca, döner bıçağı ve sopaların kullanıldığı silahlı kavgaya dönüştü. B.G.G.'nin akrabası Hüseyin T., döner bıçağıyla Hasan T, kardeşi Ahmet T. ve babası Behlül T.'yi yaraladı. Belinden çıkardığı tabancayla ateş açan Ahmet T., B.G.G.'nin akrabası Cebrail Timi'yi öldürdü, Cem G. ile Hüseyin T.'yi yaraladı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Cebrail Timi'nin cansız bedeni Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürülürken, 5 yaralı ise ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hastanedeki tedavileri tamamlanan Ahmet T., ağabeyi Hasan T. ve Hüseyin T., taburcu edildikten sonra Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınıp, emniyete götürüldü. Şüpheliler, cinayetle sonuçlanan kavganın küfürleşme nedeniyle çıktığını öne sürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet ve Hastan T. ile Hüseyin T. çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Diğer yaralıların ise hastanedeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi.