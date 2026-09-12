Adliye çıkışında kanlı hesaplaşma

Adana Adliyesi'nde duruşmadan çıkan husumetli aileler arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. İddiaya göre 17 yaşındaki B.G.G.'nin nikahsız yaşadığı Hasan Taş'tan (25) ayrılıp ailesinin yanına dönmesiyle, genç kızın ailesinin şikayeti üzerine Taş hakkında "çocuğa nitelikli cinsel istismar" suçundan dava açıldı. Bunun üzerine 8 Eylül'de Adana Adliyesi'nde görülen duruşmanın ardından husumetli iki aile arasında tartışma çıktı. Hüseyin Timi (28), döner bıçağıyla Hasan Taş (25), kardeşi Ahmet Taş (18) ve babası Behlül Taş'ı (44) yaraladı. Ahmet Taş'ın silahından çıkan kurşunlar da Cebrail Timi (37), Cem Güler (37) ile Hüseyin Timi'ye (28) isabet etti. Cebrail Timi'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör