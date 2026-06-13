Adliye önünde başlayan kavga sokağa taşmıştı! Kocaeli Emniyetinden açıklama: 5 şüpheli yakalandı!

Kocaeli Adliyesi önünde iki aile arasında çıktığı iddia edilen tartışma, kısa sürede büyüyerek kovalamacaya dönüştü. Olayın Hafız Selim Sokak'a taşmasının ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre olay, dün sabah saatlerinde Kocaeli Adliyesi önünde meydana geldi. İddiaya göre iki aile arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek fiziksel kovalamacaya dönüştü. Tarafların adliye önünden ayrılmasının ardından gerginlik Hafız Selim Sokak'ta da devam etti.

ARAÇLARDA SİLAH BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, taraflara ait olduğu öne sürülen araçlarda arama yaptı. Yapılan kontrollerde araçlardan birinde 2 adet pompalı tüfek ele geçirildi. Polis ekiplerinin incelemelerini genişletmesi üzerine şüpheli bir minibüste de arama gerçekleştirildi. İddiaya göre minibüste yapılan aramada 2 adet tabanca bulundu.

Ele geçirilen silahlara el konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KOCAELİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDEN YENİ AÇIKLAMA

5 ŞÜPHELİ YAKALANDI!

"Kocaeli Emniyet Müdürlüğümüzce yürütülen çalışmalar kapsamında; 19.07.2025 tarihli Tavşantepe mahallesinde meydana gelen çocuğa karşı kasten öldürme olayının 12.06.2026 Cuma günü 2.Ağır Ceza Mahkemesinde görülmekte olan "Silahla Tehdit, Kasten Öldürme, Kasten Yaralama, Çocuğu Kasten Öldürmek" davası ile ilgili olarak davalı yakınlarının adliye dışında çıkarılması muhtemel olaylara yönelik alınan güvenlik tedbiri kapsamanın da davalı yakınlarına ait 3 araçtan 3 adet ruhsatsız tabanca , 2 adet pompalı tüfek ,36 adet kartuş , 71 adet fişek, 8 adet demir profil ve 1 adet beyzbol sopası ele geçirilerek şüpheliler N.K,A.K,İ.K,Ş.Ö ve S.K isimli şahıslar tarafımızca yakalanmıştır.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü olarak ilimiz genelinde kamu düzeninin sağlanması, suçun önlenmesi ve vatandaşlarımızın huzuruna yönelik çalışmalarımız kararlılıkla ve kesintisiz olarak devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."