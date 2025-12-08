Haberler Yaşam Haberleri Adliye önünde dehşet: Boşanma aşamasındaki eşine saldırdı! Sırtından bıçakladığı anlar kamerada
Giriş Tarihi: 8.12.2025 16:10 Son Güncelleme: 8.12.2025 16:29

Adliye önünde dehşet: Boşanma aşamasındaki eşine saldırdı! Sırtından bıçakladığı anlar kamerada

Aydın'ın Efeler ilçesinde Gamze G. isimli kadın, adliye önünde boşanma aşamasındaki eşi Suat G. tarafından sırtından bıçaklandı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA Yaşam
  • ABONE OL

Feci olay, saat 13.00 sıralarında, Aydın Adliyesi'nin önünde meydana geldi. Boşanma aşamasındaki Suat G. ile eşi Gamze G., adliye önünde karşılaştı. Çift arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada Suat G., yanında taşıdığı bıçakla eşi Gamze G.'yi sırtından 3 bıçak darbesiyle yaraladı. Gamze G., yere yığıldı.

ZANLI GÖZALTINA ALINDI

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekiplerine sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Gamze G., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, olayın ardından Suat G.'yi gözaltına aldı. Yaşananlar, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Adliye önünde boşanma aşamasındaki eşini bıçakladı | Video

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Adliye önünde dehşet: Boşanma aşamasındaki eşine saldırdı! Sırtından bıçakladığı anlar kamerada
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz