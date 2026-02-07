Adliyede dehşetin görüntüleri ortaya çıktı: 1 şehit 2 sivil can kaybı yaşanmıştı! Silahı içeri böyle sokmuş...

1 UZMAN ÇAVUŞ ŞEHİT OLDU

Açılan ateş sonucu tutuklu sanıklar Mertcan Akça ile Köksal Akça olay yerinde hayatını kaybetti. Kurşunların isabet ettiği Jandarma Uzman Çavuşlar Nurettin Yaşar ve Uğur Bulut ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan uzman çavuş Nurettin Yaşar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.