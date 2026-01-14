Adliyede silah sesleri! Savcı, hâkimi vurdu

İstanbul Anadolu Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Muhammed Çağatay Kılıçarslan, Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi Hâkimi Aslı Kahraman'ı adliye binasında silahla vurarak yaraladı. İkinci kez ateş etmek isteyen savcının bir hükümlü tarafından engellendiği öğrenildi.Saldırıyı gerçekleştiren savcı gözaltına alındı. Silahlı saldırı sonucu Hâkim Aslı Kahraman'ın kasık bölgesinden yaralandığı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldığı bildirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Savcı ile hâkimin daha önce birlikte Asliye Ceza Mahkemesinde duruşmalarda görev aldıkları ve tanışıklıklarının buradan geldiği belirtildi. Eşinden boşandığı öğrenilen Aslı Kahraman'ın 1 çocuk annesi olduğu öğrenildi.