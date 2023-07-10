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Giriş Tarihi: 10.7.2023 22:21

Adnan Menderes Havalimanı uçuşlara kapatıldı

İzmir Adnan Menderes Havalimanı, Menderes ilçesinde çıkan yangın sonucu oluşan yoğun duman nedeniyle ikinci bir karara kadar uçuşlara kapatıldı

DHA
Adnan Menderes Havalimanı uçuşlara kapatıldı

Menderes ilçesi Olanağası Mahallesi yakınlarındaki ormanda çıkan yangın sonucu oluşan yoğun duman nedeniyle İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda uçuşlar durduruldu. İzmir'e gelen uçakların Milas-Bodrum Havalimanı'na yönlendirildiği öğrenildi. İzmir'den 18 uçak seferinin iptal edildiği ve ikinci bir karara kadar havalimanının uçuşlara kapalı kalacağı belirtildi.

Bu arada bölgede yangına müdahale eden 4 personel dumandan etkilendi. Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kaldırılan 4 personelden 2'si tedavisinin ardından taburcu edilirken, 2 personelin tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

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Adnan Menderes Havalimanı uçuşlara kapatıldı
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