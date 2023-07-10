Adnan Menderes Havalimanı uçuşlara kapatıldı

Menderes ilçesi Olanağası Mahallesi yakınlarındaki ormanda çıkan yangın sonucu oluşan yoğun duman nedeniyle İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda uçuşlar durduruldu. İzmir'e gelen uçakların Milas-Bodrum Havalimanı'na yönlendirildiği öğrenildi. İzmir'den 18 uçak seferinin iptal edildiği ve ikinci bir karara kadar havalimanının uçuşlara kapalı kalacağı belirtildi.

Bu arada bölgede yangına müdahale eden 4 personel dumandan etkilendi. Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kaldırılan 4 personelden 2'si tedavisinin ardından taburcu edilirken, 2 personelin tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.