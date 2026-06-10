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Giriş Tarihi: 10.06.2026 09:22

Adnan Oktar suç örgütü bağlantısıyla bilinen Bircan Yıldırım’ın hesabı kapatıldı

Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü bağlantısıyla bilinen sosyal medya içerik üreticisi Bircan Yıldırım'ın kullandığı sosyal medya hesabı, mahkeme kararıyla kapatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine verilen karar, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) gönderilerek uygulamaya konuldu.

Nazrin MALİKOVA Nazrin MALİKOVA
Adnan Oktar suç örgütü bağlantısıyla bilinen Bircan Yıldırım’ın hesabı kapatıldı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü bağlantısıyla bilinen sosyal medya içerik üreticisi Bircan Yıldırım'a ait hesabın kapatılması için Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği'ne başvuruda bulundu. Başsavcılık, söz konusu hesap hakkında kapatma kararı verilmesini talep etti.

MAHKEME KAPATMA KARARI VERDİ

Talebi değerlendiren Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği, ilgili sosyal medya hesabı hakkında kapatma kararı verilmesine hükmetti.

KARAR BTK'YE GÖNDERİLDİ

Hakimliğin verdiği kapatma kararı, ilgili erişim sağlayıcıya tebliğ edilmek üzere Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na gönderildi. Kararın uygulanmasının ardından Bircan Yıldırım'ın sosyal medya hesabı erişime kapatıldı.

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#BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU #ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

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Adnan Oktar suç örgütü bağlantısıyla bilinen Bircan Yıldırım’ın hesabı kapatıldı
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