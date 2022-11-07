Adres sordular, katil oldular

Karaman'ın Ermenek ilçesinde geçen mayısta adres sordukları kişilerin "Bizimle dalga mı geçiyorsunuz" diyerek coplu, taşlı, şişeli saldırısına uğrayan iki arkadaş kendilerini korumaya çalışırken cinayet işledi. Olayda bıçaklanan Mehmet Deniz Balcı (17) hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı. Tutuksuz yargılanan Ramazan Yavuz (25) ve bıçağı kullanan Ahmet İkbal Tenekeci (24) hakkında "Kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Çocuğu kasten öldürmek" suçlarından 42 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Savcılık olayın haksız tahrik altında gerçekleştiği ve karşı tarafın da cezalandırılmasını talep etti.