AF YASASI SON DAKİKA: Bakan Yılmaz Tunç’tan açıklama! 2025’te Genel af var mı, kısmi af çıkacak mı?

31 Temmuz 2023'te cezaevinde değil ama daha önce suç işlemiş ancak cezasının infazı henüz kesinleşmemiş ve hapse girmemiş olanların, yargılamadaki gecikmeden dolayı bu düzenlemeden yararlanamaması gibi bir durum ortaya çıktı. Bu yönde müracaatlar, talepler oldu. Bu talepler doğrultusunda bir düzenleme olabilir.

Buradan bir af geliyor değerlendirmesi yapmak doğru değil, gündemde af söz konusu değil.