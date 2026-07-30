AFAD: 9 ilde çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan yoğun müdahale sürüyor

AFAD'ın verdiği bilgiye göre, Çanakkale'nin Ayvacık ve Merkez ilçeleri, Antalya'nın Kumluca, Kaş ve Alanya ilçeleri, Manisa'nın Alaşehir ilçesi, Bursa'nın Gemlik ilçesi, Kütahya'nın Domaniç ilçesi, Balıkesir'in Edremit ve Gömeç ilçeleri ile Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki orman yangınlarını kontrol altına almak için çalışmalar aralıksız sürüyor.

BİNLERCE PERSONEL VE ÇOK SAYIDA HAVA ARACI GÖREVDE

Yangınlara müdahale, Ulusal Orman Yangınları Müdahale Planı kapsamında Orman Genel Müdürlüğü öncülüğünde, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde görevli tüm kurum ve kuruluşların koordinasyonuyla yürütülüyor. Sahadaki çalışmalara toplam 3 bin 514 personel, 23 yangın söndürme uçağı, 54 helikopter ve 1.035 kara aracı katılıyor. Ekipler, yangınların kontrol altına alınması ve yerleşim alanlarının korunması için havadan ve karadan yoğun mücadele veriyor.

AFAD, tüm birimleriyle süreci yakından takip ettiğini belirterek, Orman Genel Müdürlüğü ile koordinasyon halinde gerekli çalışmaların yürütüldüğünü ve ilgili kurumlar arasındaki koordinasyonun sağlandığını açıkladı. Öte yandan, yangın söndürme çalışmalarını yerinde takip etmek ve koordinasyona destek sağlamak amacıyla AFAD Afetlere Müdahale Genel Müdürü Dr. Sadi Ergin ile daire başkanlarının yangın bölgelerine görevlendirildiği bildirildi.

"YANGINDAN ETKİLENEN VATANDAŞLARIMIZA GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİMİZİ SUNUYORUZ"

AFAD açıklamasında, "Yeşil vatanımızı korumak için mücadele eden ormanın kahramanlarına ve destek veren tüm kurumlarımıza kolaylıklar diliyor, yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." ifadelerine yer verildi.