AFAD açıkladı! Ege Denizi’nde korkutan deprem

Ege Denizi'nde saat 00.04'te 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 17, 2025
Büyüklük:4.8 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-11-18
Saat:00:04:06 TSİ
Enlem:39.11944 N
Boylam:24.20167 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/bXKi22L6vS@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi