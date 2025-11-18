Haberler Yaşam Haberleri AFAD açıkladı! Ege Denizi'nde korkutan deprem
Giriş Tarihi: 18.11.2025 00:27

AFAD verilerine göre; Ege Denizi'nde saat 00.04'te 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

