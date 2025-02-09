AFAD alarma geçti

Ege Denizi'ndeki Santorini Adası'nda son günlerde gözlemlenen sismik aktivite ve olası riskler, AFAD Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıda ele alındı. İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu'nun başkanlığında gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında, hareketliliğin bölgede daha büyük bir deprem, tsunami veya volkanik patlamaya yol açıp açmayacağı masaya yatırıldı. AFAD, MTA, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü yetkilileri ile uzman bilim insanları, Türkiye kıyılarını etkileyebilecek senaryoları değerlendirdi. Bölgeye ilişkin alınan önlemler kapsamında, İzmir, Aydın ve Muğla'da olası tsunami ve acil durumlar için mobil siren sistemleri konuşlandırıldı, vatandaşlara SMS ile bilgilendirme yapılabilmesi için mevcut sistemler hazır hale getirildi ve AFAD personeli ile ekipman sevk edildi. Olası bir volkanik patlama durumunda havadaki kül ve gaz hareketlerini analiz edebilmek amacıyla Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından günlük raporlar hazırlanırken, AFAD il ve birlik müdürlükleri teyakkuz durumuna geçirildi ve bölgedeki destek iller hazır bekletildi.Adada günlerdir yaşanan depremler nedeniyle korku devam ederken jeologların çelişkili ifadeleri dikkat çekiyor. Euronews'te yer alan habere göre, Yunan jeofizik profesörü Costas Papazachos, "Fay segmentini gözlemledikçe giderek daha iyimser oluyoruz. Bu, daha güçlü bir sarsıntı olasılığının giderek azaldığını gösteriyor" derken Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi Genel Sekreteri Remy Bossu ise deprem silsilesinin genellikle daha büyük bir sarsıntının öncesinde meydana geldiğini dile getirdi.