AFAD’dan peş peşe Niğde depremi açıklaması: Kahramanmaraş ve Hatay depremi mi tetikledi?

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY'DAN NİĞDE'DEKİ DEPREME İLİŞKİN AÇIKLAMA:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Niğde'nin Bor ilçesinde meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Ekiplerimiz sahada, hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Şu an için olumsuz bir durum bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bor merkezli depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Fuat Oktay, "Ekiplerimiz sahada, hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Şu an için olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun." ifadelerine yer verdi.