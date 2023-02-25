AFAD’dan peş peşe Niğde depremi açıklaması: Kahramanmaraş ve Hatay depremi mi tetikledi?

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, Niğde'nin Bor ilçesinde meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depreme ilişkin an itibarıyla olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi.
Sezer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Niğde ilimizin Bor ilçesinde saat 13.27'de meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir." ifadelerini kullandı.
KAHRAMANMARAŞ VE HATAY DEPREMİ Mİ TETİKLEDİ?
AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, Niğde'deki depreme ilişkin açıklamada bulundu:
Tatar, "Bağımsız bir deprem olarak değerlendiriyoruz. Şuan olumsuzluk yok, saha taranıyor. Hasarlı binalardan uzak durun. Hasarlı binalar böyle depremlerde yıkıma yol açabiliyor. Bu yüzden büyük depremlerden sonra hasarlı binalardan uzak durun. Sosyal medyadan değişik yayılan haberlere itibar etmeyin. Bir depremin yerinin ve saatin önceden belirlenmesi mümkün değil. Resmi kanalların vereceği bilgiler dışında başka bilgilere itibar etmemek büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.
CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY'DAN NİĞDE'DEKİ DEPREME İLİŞKİN AÇIKLAMA:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Niğde'nin Bor ilçesinde meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Ekiplerimiz sahada, hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Şu an için olumsuz bir durum bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.
Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bor merkezli depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Fuat Oktay, "Ekiplerimiz sahada, hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Şu an için olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun." ifadelerine yer verdi.